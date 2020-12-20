Yılın Merakla Beklenen Filmi Sete Çıktı, Sadece Bir Gece Filminin Çekimleri Başladı

Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın üstlendiği Sadece Bir Gece filminin çekimlerine başlandı. Sinan Biçici’nin senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Gürgen Öz, Jerji Benveniste, Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras, Anıl Altınöz gibi ünlü isimler yer alıyor. Aşkı, sadakati ve güveni, evli bir çiftin vermek zorunda oldukları zor bir karar üzerinden sorgulatan film, “Bir beraberliğin en zor sınavı nedir?” sorusuna yanıt arıyor.

Basın Bülteni

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