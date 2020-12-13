Mete Yavaşoğlu’nu Kaybettik

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu, 13 Aralık 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. 05 Ağustos 1942′de Ankara’da doğan Yavaşoğlu, Üvey Baba adlı dizide canlandırdığı Bakkal Osman karakteri ile dikkat çekti. IV Murat, Küçük Ağa, Ruhsar, Kaynanalar, İkinci Bahar, Aşkın Dağlarda Gezer, Hayat Bilgisi, Akasya Durağı gibi dizilerde seslendirme sanatçısı ve oyuncu olarak çalışan Yavaşoğlu’nun Türkçe dublajlarında çalıştığı yabancı filmler arasında Ayı Kardeş (Brother Bear), Orman Çocuğu 2 (Jungle Book 2) ve Halka 2 (The Ring Two) gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.