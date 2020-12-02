Çilingir Sofrası (Sadi Bey’in Facebook Günlükleri):

Film yapım şirketinin afişteki adına bakıyorsun Elma Production, gelen bültene bakıyorsun Elma Productions, fragmanda Elma Yapım, trailerde Elma Yapımevi olarak geçiyor. Film şirketlerinin soyadları aynı olsun, “Film” deyin gitsin şunlara. Bendeniz soyadımı web sitesinde Çilingir, Facebook’ta Çilingiroğlu, Twitter’de Çilingirzade, Instagram’da Çilingirgil yazıyor muyum? Yazmıyorum. Elma Film, Armut Film, Kiraz Film, Üzüm Film, Çilek Film, Muz Film deyin gitsin. Bazı film/yapım/prodüksiyon şirketlerinin adlarını doğru yazmak için her seferinde orayı burayı kontrol etmekten “bıktım” desem yeridir. Bıktım. (08 Eylül 2020)

Fox sabah haberinde ani başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar için kullanılan “Dükkânların saçaklarında toplandı” ifadesi “Dükkânların saçak altlarında toplandı” olmalıydı. “Dükkânların saçaklarında toplanan” vatandaşlarımızın çoğu dilimizi sizlerden öğreniyor, Türkçemizi düzgün kullanalım, lütfen. (13 Eylül 2020)

10 yıl deyip geçme, herkesin 10 yılı kendine özel. 60’ta ihtiyarsın, 70’te de ihtiyar, fark etmiyor. Ancak 8’inde çocukken 18’inde genç oluyorsun. Hayat gerçekten çok ilginç. (16 Eylül 2020)

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü… Neyse vazgeçtim, şimdiye kadar öğrenmişsinizdir zaten. Bana en azından 10 kişi bildirdi. Bir de ben yazıp, sosyal medyanızı doldurmayayım. (20 Eylül 2020)

Adam “Kör olasın zalım Fırat” diye türkü yakmış. Fırat kör olursa hayvanları, tarlaları nasıl sulayacaksın? Kuyu suyuyla mı çimecen? Fırat kör olsun, ondan sonra sen de git yağmur duasına çık. Onu mu istiyorsun? (Ben Fırat’ın tarafını tuttuğumdan bu türkü bana öyle değil böyle çağrışım yapıyor.) (22 Eylül 2020)

Şöyle düşünüyorum sayın Facebook: Tarafıma, Azra Deniz Okyay’ın 77. Venedik Film Festivali’nin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek büyük ödül kazanan “Hayaletler” filmiyle ilgili, “Azra Deniz Okyay’ın ‘Hayaletler’ine Poster Geldi” başlıklı bir basın bülteni ulaştırıldı, ekinden “Ghosts” başlıklı bir poster çıktı. Bence bu bültenin başlığı “Azra Deniz Okyay’ın ‘Ghosts’una Poster Geldi” başlıklı olmalıydı veya “Azra Deniz Okyay’ın ‘Hayaletler’ine Poster Geldi’ başlıklı bültenin ekinden “Hayaletler” başlıklı bir poster çıkmalıydı. Türkçemize özen gösterelim, lütfen. (23 Eylül 2020)

Geçtiğimiz hafta sona eren 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödüllerini inceliyorum. Toplamda 16 dalda ödül vermişler ama çok ilginç 4 dalda En İyi’yi bulamamışlar. Şaşırdım. Netekim bir daha inceleyeyim dedim. İyi ki incelemişim, meğer o 4 dalda “En İyi” değil de 2’şer kişiye sadece “Ödül” vermişler. Yani yarışma sonucunda Adana’dan 12 adet “En İyi Ödül”, 4 adet de “Ödül” çıkmış oluyor. Veya başka bir ifadeyle, 12 adet tam, 8 adet de yarım En İyi Ödül çıkmış oluyor. Bu duruma göre de 16 daldaki yarışmada totalde (Türkçemize saygı lütfen) 20 ödül kazanılmış oluyor. Siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? (24 Eylül 2020)

Fox TV.de güzel bir sinema programı izledim, tavsiye ederim. “Kamera Arkası” adlı, yeni başlamış program, TV.nin kendi dizisi “Zümrüdüanka”nın kamera arkası görüntüleriyle başladı, yine aynı TV.nin yemek programı sunucusu Zuhal Topal’ın doğum günü kutlaması ile bitti. Aralara da gösterimdeki ve gelecek programdaki sinema filmlerinin fragmanlarını serpiştirmişler. Ne kadar güzel. Haftaya buluşmak üzere vedalaştık. Fox TV.de güzel bir sinema programı izledim, tavsiye ederim. (27 Eylül 2020)

Tam sosyal medyaya uygun bir güzel söz icat ettim, şöyle: “Ayinesi lâftır kişinin işe bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı sözünde.” (Biraz tanıdık ve benzer geliyor ama vallahi ben icat ettim; esinlenme denebilir, ona ses çıkarmam.) (27 Eylül 2020)

Neticede her şey doğaya bırakılan iz’dir, bir gün hepsi yok olacak. Garibim insanlık birilerini muhafaza edebilmek için çırpınıp duruyor. (28 Eylül 2020)

Bugün, TV.de pandemiyle ilgili bilgi veren profesör doktor, “Salgın nedeniyle kafamız ‘karma karış’ oldu.” dedi. Geçen gün izlediğim bir yerli dizide de genç kız “Fol yok, fos yok.” demişti. Biz 65+’lar bu ifadeleri “karma karışık” ve “fol yok, yumurta yok” şeklinde kullanırız. Resmi bir değişiklik yapıldıysa söyleyin, biz de bilelim, yoksa güzel Türkçemize dikkat edelim, lütfen. (01 Ekim 2020)

Son günlerin dikkat çeken ünlü cümlesi “Ben döviz kuruna bakmıyorum.” sözü üzerine: Gözünü sevdiğim Yeşilçam, taa o zamanlardan bu zamanları görmüş ve Osman Fahir Seden yönetmenliği, Metin Akpınar, Zeki Alasya aracılığıyla sormuş: “Nereye Bakıyor Bu Adamlar?” (07 Ekim 2020)

(09 Aralık)

Sadi Çilingir

sadicilingir@sadibey.com