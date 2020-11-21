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Sinema Endüstrisinin Buluşma Alanı VisionIST Başladı

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Yansımalar, Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfı’ndan oluşan Endüstri Günleri VisionIST, 21 Kasım 2020 saat 10.30’da 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bünyesinde Bengi Semerci’nin açılış konuşması ile başladı. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST bu yıl çevrimiçi düzenleniyor. VisionIST’in takip edilebilmesi için bu yıl ayrıca  akreditasyon formu da yayınlandı.

Pınar Altuğ Atacan – Agnieszka_Holland

Pınar Altuğ Atacan – Ruth Gabriel

Pınar Altuğ Atacan – Timuçin İpekusta – Bengi Semerci

Tuna Kiremitçi – Adem Sözüer – Bengi Semerci – Muammer
Keskin – Uğur İçbak – Zeynep Özbatur Atakan – Ömür Atay

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