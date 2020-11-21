Sinema Endüstrisinin Buluşma Alanı VisionIST Başladı

Yansımalar, Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfı’ndan oluşan Endüstri Günleri VisionIST, 21 Kasım 2020 saat 10.30’da 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bünyesinde Bengi Semerci’nin açılış konuşması ile başladı. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST bu yıl çevrimiçi düzenleniyor. VisionIST’in takip edilebilmesi için bu yıl ayrıca akreditasyon formu da yayınlandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Pınar Altuğ Atacan – Agnieszka_Holland



Pınar Altuğ Atacan – Ruth Gabriel



Pınar Altuğ Atacan – Timuçin İpekusta – Bengi Semerci



Tuna Kiremitçi – Adem Sözüer – Bengi Semerci – Muammer

Keskin – Uğur İçbak – Zeynep Özbatur Atakan – Ömür Atay

