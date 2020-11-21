Genç Öncüler Kısadan Hisse Kısa Film Günleri Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Genç Öncüler Gençlik Hareketi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri ödülleri 26 Kasım Perşembe akşamı saat 18:30’da Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahiplerini bulacak. Yarışmaya katılan kısa film gösterimleri 23 – 25 Kasım 2020 tarihlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşkesi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi Cep Sineması’nda gerçekleştirilecek. Tema sınırlaması bulunmayan yarışmada Genel Kategori ve Lise Kategorisi olmak üzere iki kategoride 35 bin lira ödül dağıtılacak.

Basın Bülteni

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