3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Programı Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kamu ve özel kültür kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl Yunus Emre anısına, 11 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Pandemi sürecinden kaynaklı üst düzey önlemler dolayısıyla festivalin basın toplantısı çevrimiçi Zoom, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleşti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Faysal Soysal



Lütfi Şen



Lütfi Şen – Faysal Soysal



Necip Sarıcı

