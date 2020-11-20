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3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin Programı Açıklandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kamu ve özel kültür kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl Yunus Emre anısına, 11 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Pandemi sürecinden kaynaklı üst düzey önlemler dolayısıyla festivalin basın toplantısı çevrimiçi Zoom, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleşti.

  • Basın Toplantısı
  • Kırk Yıllık Hatır Seçkisi
  • Panorama Seçkisi
  • Yarışma Seçkisi

Faysal Soysal

Lütfi Şen

Lütfi Şen – Faysal Soysal

Necip Sarıcı

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