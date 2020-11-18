Genç ve Dinamik Cinemutfak’tan Yeni Proje: Pilavüstü Aşk

Sektörde uzun zamandır söz sahibi olan SFK Production ortakları tarafından kurularak 2020 yılında kaliteli, rakipsiz ve eşsiz sinema filmleri yapma parolasıyla yola çıkan CineMutfak, Kamuran Süner’in senaristliğini, Bülent Terzioğlu’nun ise yönetmenliğini üstlendiği Pilavüstü Aşk filmi ile sektördeki ilk adımını attı. Yıllardır klip, reklam çekimleri, kısa filmler ve ekipman kiralama konusunda sayısız projeye imza atan ve referansları arasında Vodafone, Avivasa ve Pirelli gibi dev şirketlerin yer aldığı SFK Production’ın ortakları tarafından kurulan CineMutfak, Pilavüstü Aşk filmiyle seyirciye dokunan bir hikâyeyi sunmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini Hande Katipoğlu ile Ferit Aktuğ paylaşıyor.

Basın Bülteni

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