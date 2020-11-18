8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Atölyeleri Başlıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen SETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin düzenlediği 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’nde her yıl büyük ilgi gören Sinema Atölyeleri bu yıl yine zengin bir programla devam edecek. Bu atölyeler; Senaryo, Yönetmen Yardımcılığı, Animasyon, Belgesel ve Kısa Film Atölyeleri olarak düzenlenecek. 01 – 05 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölyeler, Atilla Engin’in düzenleyeceği Senaryo Atölyesi ile başlayacak. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Bir çok önemli film ve dizinin senaryosunu yazan Engin’in yazdığı eserler arasında Fetih 1453, Diriliş Ertuğrul, Türkler Geliyor ve Kuruluş Osman gibi eserler var.

Basın Bülteni

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