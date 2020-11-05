Yılmaz Erdoğan ile Öğrence, TRT 2’de Başlıyor

80’li yıllarda başladığı TV odaklı senaryo yazarlığına, 90’lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, Öğrence Programı ile tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktarıyor. Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan Öğrence’de Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen yazar adaylarına yol gösteriyor. Programda, uluslararası kurallara uygun biçim – içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini anlatan Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslup tercih ediyor. Yılmaz Erdoğan ile Öğrence, 07 Kasım’dan itibaren her Cumartesi saat 20:00’de TRT 2’de ekranlara geliyor.