13. Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali

Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 13. yılında sanatseverlerle buluşuyor. 19 – 21 Mart 2021 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan festival, Covid-19 salgını tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek. Festivalin film başvuruları Kasım ayı itibariyle başladı. Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde film alımlarına başlayan festivale http://www.rofife.org web adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Ayrıca bu yıla özel, festivale bir kategori daha eklendi. Sağlık çalışanları için yapılan kısa filmlerin değerlendirileceği bu kategoride, jürinin beğendiği filme özel ödül verilecek. Festivale başvurular 01 Şubat 2021’de sona erecek.