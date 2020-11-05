TÜRSAK Vakfı 2020 Ekim Ayı Etkinlik Bülteni

TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen 16. Çocuk Filmleri Festivali’nde 09 Ekim 2020 Cuma günü başlayan film gösterimleri, minik sinemaseverleri eğlenceli animasyon filmlerle biraraya getirdi. Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural’ın başkanlığında, Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem Erdine ve Senarist Zafer Külünk gibi isimlerden oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapmış olan 84 küçük yazar arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak hikâyesini ve yarışmanın birincisini seçtiler. Yarışmanın kazananı Bizim Köyde Macera ile Fatma Yoksul oldu.