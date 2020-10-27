SETEM Emek Ödülü Aytekin Çakmakçı’nın

Her yıl Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında verilen SETEM Emek Ödülü bu yıl Aytekin Çakmakçı’ya veriliyor. Kriton İlyadis, Gani Turanlı, Manasi Filmediris, Mike Rafaelyan, Cezmi Ar, Özdemir Öğüt gibi usta görüntü yönetmenlerine asistanlık yaparak sinemaya başlayan Çakmakçı 100’e yakın film ve bir çok dizide görüntü yönetmenliği üstlendi. Sinema tarihimizde Yılanların Öcü, Muhsin Bey, Mum Kokulu Kadınlar, Biri ve Diğerleri, Uzlaşma, Düttürü Dünya, Işıklar Sönmesin, Güneşe Köprü, Suçumuz İnsan Olmak, Bir Avuç Gökyüzü, Arabesk, Prenses, Sen Türkülerini Söyle, İmdat ile Zarife, İpekçe gibi bir çok önemli filme imza attı.

Basın Bülteni

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