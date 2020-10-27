Ercan Kesal’ın Yazıp Yönettiği Nasipse Adayız, Mannheim Film Festivali’nde Yarışacak

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi Nasipse Adayız festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da 30 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmek için gün sayıyor. Türkiye’deki vizyonu sonrasında festival yolculuğunu kaldığı yerden sürdürecek film ilk olarak 12 – 22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Mannheim – Heildelberg Film Festivali’nde yarışacak. Film, genç ve azimli bir doktorun Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı olmasını anlatıyor.

Basın Bülteni

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