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İstanbul Film Festivali, Goethe-Institut İşbirliğiyle Kino 2020 Seçkisini Çevrimiçinde Konuk Ediyor

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Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino Seçkisi, bu yıl çevrimiçi olarak ve tüm Türkiye’den ulaşılabilir şekilde gerçekleşecek. Goethe-Institut’un İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 01 – 13 Kasım 2020 tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformundan takip edilebilecek. Filmlerin biletleri yine aynı siteden alınabilecek.

Baumbacher Sendromu (Baumbacher Syndrome)

Benim Sonum Senin Başlangıcın
(Mein Ende Dein Anfang – Relativity)

Berlin Alexanderplatz

Çingene Kraliçe (Gipsy Queen)

İmkansız Proje (An Impossible Project)

İzler (Spuren: Die Opfer Des Nsu – Traces)

Koza (Kokon – Cocoon)

Paris Calligrammes

Pelikan Kanı (Pelikanblut – Pelican Blood)

Seçmeler (Das Vorspiel – The Audition)

Söz Senettir (Es Gilt Das Gesprochene Wort –
I Was I Am I Will Be)

Walchensee Forever

Yabancı (Exil – Exile)

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