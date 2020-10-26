İstanbul Film Festivali, Goethe-Institut İşbirliğiyle Kino 2020 Seçkisini Çevrimiçinde Konuk Ediyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino Seçkisi, bu yıl çevrimiçi olarak ve tüm Türkiye’den ulaşılabilir şekilde gerçekleşecek. Goethe-Institut’un İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 01 – 13 Kasım 2020 tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformundan takip edilebilecek. Filmlerin biletleri yine aynı siteden alınabilecek.
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Baumbacher Sendromu (Baumbacher Syndrome)
Benim Sonum Senin Başlangıcın
(Mein Ende Dein Anfang – Relativity)
İmkansız Proje (An Impossible Project)
İzler (Spuren: Die Opfer Des Nsu – Traces)
Pelikan Kanı (Pelikanblut – Pelican Blood)
Seçmeler (Das Vorspiel – The Audition)
Söz Senettir (Es Gilt Das Gesprochene Wort –
I Was I Am I Will Be)