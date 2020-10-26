Hikmet Karagöz’ü Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 26 Ekim 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Karagöz, 1964 yılında Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Rol aldığı sinema filmleri arasında Faize Hücum, Cumartesi Cumartesi, Kuyucaklı Yusuf, Çıplak Vatandaş, Alnımdaki Bıçak Yarası, Fikrimin İnce Gülü, Çark, Su da Yanar, Kurt Kanunu, Menekşe Koyu, Yara, Gönderilmemiş Mektuplar, Gönül Yarası, Yara, Memleket gibi filmler olan Karagöz’ün cenazesi, 27 Ekim Salı günü Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.