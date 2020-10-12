Mark Williams’ın yönettiği ve Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick ile Jeffrey Donovan’ın oynadığı Dürüst Hırsız (Honest Thief), 06 Kasım 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü hırsız Tom, Annie’ye âşık olmuştur. Yeni aşkı ona geçmişteki hatalarını düzeltmesi ve suç hayatını geride bırakması için cesaret verir. Tom, Annie ile ilişkisini yalanlar üzerine inşa etmek istemez ve FBI’a teslim olmaya karar verir. FBI’ın iki genç ajanı, Tom’daki kayıt dışı paranın daha iyi bir hayat için çıkış bileti olarak görürler. Böylece iyiyle kötünün karıştığı, sonunda sevginin kazanacağı oyun başlar.