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Bosphorus Film Lab’ın Pitching Platformunda Yer Alacak Projeler Açıklandı

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T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Anadolu Ajansı’nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab’ın Pitching Platformu’nda yer alacak projeler açıklandı. Bu yıl 96 film projesinin başvurduğu Pitching Platformu’nda yer alan film projelerini, film yapım fonu Sørfond’un proje yöneticisi Per Eirik Gilsvik, Les Arcs European Film Festivali ve Tribeca Film Festivali’nin Artistik Direktörlüğünü üstlenen Frederic Boyer ve TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven değerlendirecek.

11 Yıldız Güneş ve Ay

Battal

Can Kuşu

Gecede

Gerçek Bir Kadın

Gün Batımına Bir Kaç Gün Kala

Karine

Kirpinin Boya Kalemleri

Küçük Bir Hata

Kuşlar Yasına Gider

Süt Çifliği

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