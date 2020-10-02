Bosphorus Film Lab’ın Pitching Platformunda Yer Alacak Projeler Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Anadolu Ajansı’nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab’ın Pitching Platformu’nda yer alacak projeler açıklandı. Bu yıl 96 film projesinin başvurduğu Pitching Platformu’nda yer alan film projelerini, film yapım fonu Sørfond’un proje yöneticisi Per Eirik Gilsvik, Les Arcs European Film Festivali ve Tribeca Film Festivali’nin Artistik Direktörlüğünü üstlenen Frederic Boyer ve TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven değerlendirecek.

Basın Bülteni

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11 Yıldız Güneş ve Ay



Battal



Can Kuşu



Gecede



Gerçek Bir Kadın



Gün Batımına Bir Kaç Gün Kala



Karine



Kirpinin Boya Kalemleri



Küçük Bir Hata



Kuşlar Yasına Gider



Süt Çifliği

