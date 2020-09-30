Samet Başormancı’nın yönettiği ve Burak Ergün, Elif Çiçek, İsmail Erzurum, Kerem Kurt, Ertuğrul Yüreklikul, Ayten Zehra, Ayhan Demirdelen, Uğur Dalkılıç, Eren İskender, Birkan Şahin ile Ersin Kozan’ın oynadığı Bir Psikopatın Günlüğü, 09 Ekim 2020’de MC Film dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İnsanlara faydalı ve yi bir eş olan Burak’ın hamile eşini kaçırıp fidye isterler. Beklenmedik bir şekilde eşini ve doğmamış çocuğunu acımadan öldürürler. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Her şeyini kaybeden Burak, bir ölüm makinasına dönüşüp eşi ve çocuğunun katillerinden intikam alır.