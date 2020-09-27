Ersan Uysal’ı Kaybettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyuncu ve yönetmenlerinden Ersan Uysal, 27 Eylül 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. Sinema filmlerinde oyunculuk, seslendirme ve seslendirme yönetmenliği de yapan sanatçının sesini verdiği oyuncular arasında Reha Yurdakul ve Sümer Tilmaç gibi isimler var. Uysal’ın çalıştığı filmler arasında ise Bir Yudum Sevgi, Uzak İhtimal, Kuyucaklı Yusuf, Kırlangıç Fırtınası, Anayurt Oteli, Gece Yolculuğu, Hayallerim Aşkım ve Sen, Boşver Arkadaş, Selamsız Bandosu, Zavallılar, Fırtına Behçet gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.