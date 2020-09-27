El Zebir Vizyon İçin Gün Sayıyor

Çekimleri İzmir Yeni Foça’da tamamlanan ve Ekim ayında vizyona girmeye hazırlanan El Zebir filminin yapımcılığını Özkan Aksoy yapıyor. Senaryo ve yönetmenliğini Sinan Uzun’un üstlendiği, proje danışmanlığı Oktay Akışlı’ya ait olan filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Kara, Elis Büşra Kılıç, Özgür Yelaldı, Cemalettin Çekmece ve Cemal Aşkın Alpçetin yer alıyor. Bir diğer dikkat çeken konu ise filmin başrolünde oynayan Mustafa Kara’nın filmin çekimleri için yaşadığı Avusturya’da Türkiye’ye gelmesi.

Basın Bülteni

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