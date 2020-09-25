2020’de tüm dünya, ünlü İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin doğumunun yüzüncü yılını özel etkinliklerle kutluyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., yapılan kutlamalara Federico Fellini ile 7 Gün programıyla katılıyor. Tüm hafta boyunca Fellini’nin unutulmaz 6 filmi orijinal dilinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Filmler Beyoğlu Majestik Sineması 4 numaralı salonda gösterilecek. Tüm filmler saat 19:00’de başlayacak. 28 Eylül – 04 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan film gösterimlerinde Covid-19 kurallarına uygun bir şekilde yerleşim düzeni sağlanacak.

Federico Fellini



Gösterilecek Filmler

8 1/2 (Otto e Mezzo – Eight and a Half)

Aylaklar (I Vitelloni – The Layabouts)



Kadınlar Kenti (La Citta delle Donne – The City of Women)



Palyaçolar (I Clowns – The Clowns)



Ruhların Jülyeti (Giulietta degli Spiriti – Juliet of the Spirits)



Tatlı Hayat (La Dolce Vita – The Sweet Life)