Tate Taylor’un yönettiği ve Jessica Chastain, Common, John Malkovich, Colin Farrel, Falk Hentschel, Diana Silvers ile Geena Davis’in oynadığı Ava, 16 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sinemada aksiyon türüne ve kadın ajan filmlerine yeni bir soluk getirecek olan filmde güçlü, güzel, çevik ve zeki bir suikastçı olan Ava para karşılığında yaptığı görevler için tüm dünyayı dolaşmakta ve bu yolla büyük paralar kazanmaktadır. Ava’nın sonuncu görevi düşündüğü gibi neticelenmez ve başı büyük bir belâya girer. Bundan sonra bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır.