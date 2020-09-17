Ciro Guerra’nın yönettiği ve Robert Pattinson, Mark Rylance, Johnny Depp ile Greta_Scacchi’nin oynadığı Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians), 09 Ekim 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İmparatorluğun uzak bir yerinde barbarların ayaklanma çıkaracağı duyulur. Bunun üzerine acımasızlığı ile ünlü bir komutan ve askerleri bölgeye gönderilir. Kaleden sorumlu Sulh Yargıcı’nın otoritesini sarsan bu durum, yerlilere karşı zulümle sonuçlanır. Olaylar durulduğunda komutan ve askerleri ayrılır, yerlerine yeni bir birlik gelir. Kalenin düzenini bu birliğin başındaki genç asker Mandel sağlayacaktır.