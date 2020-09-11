Venedik’te Eleştirmenlerin Büyük Ödül’ü Hayaletler’e

Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun filmi Hayaletler, dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nden eleştirmenlerin ödülüyle döndü. Festivale Türkiye’den seçilen tek film de olan Hayaletler, İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde En İyi Film seçilerek Büyük Ödül’ün de sahibi oldu. Dilek Aydın’ın yapımcısı olduğu Hayaletler, Türkiye prömiyerini ise gelecek ay 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Basın Bülteni

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