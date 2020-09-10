Tony Cervone’nin yönettiği ve İskender Bağcilar, İlham Erdoğan, Tugay Erverdi ile Burcu Güneştutar’ın seslendirdiği animasyon film Scooob, 18 Eylül 2020’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Artık yüzlerce vaka çözmüş ve maceralar paylaşmış olan Scooby ve ekibi, kariyerlerinin en büyük ve en zorlu gizemiyle yüzleşirler: Efsanevi hayalet köpek Cerberus’u dünyaya salacak bir komplo. Ekip bu “dogpocalypse”i (köpekıyamet) durdurmak için zamanla yarışırken, Scooby’nin gizli bir mirası olduğunu ve kimsenin hayal etmediği kadar büyük, zorlu ve destansı bir kaderi olduğunu keşfederler.