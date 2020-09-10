Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Projeleri Açıklandı

03 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum yedinci kez düzenleniyor. Bu yıl 05 – 07 Ekim tarihleri arasında tüm etkinliklerin çevrimiçi gerçekleşeceği Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress projeleri belli oldu. Forum kapsamında 5 bölümde 9 projeye toplamda 470.000 TL para ödülü verilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

15+ Cadı Üçlemesi



Bırakın Kapı Açık Kalsın



Boşlukta



Diyalog



Düet



Hatıraların Gölgesinde



Kar ve Ayı



Koridor



Örtbas



Sabırsızlık Zamanı



Sınırsız Hayatlar



Zuhal

