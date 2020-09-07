Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri Açıklandı

03 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu. Seçici kurulun, başvuran 47 filmi değerlendirmesi sonucunda belirlenen 12 film yarışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl getirilen “Türkiye’de ilk gösterim” koşulu ile yarışmaya seçilen filmler Türkiye’de izleyiciyle ilk kez Antalya’da buluşacak. Yarışmadaki, Çatlak, Dersaadet Apartmanı, Dirlik Düzenlik, Flaşbellek, Gelincik, İnsanlar İkiye Ayrılır, Kar Kırmızı, Koku ve Kumbara adlı 9 film dünya prömiyerlerini Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.
- Basın Bülteni
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Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri
Çatlak (Fikret Reyhan)
Dersaadet Apartmanı (Tankut Kılınç)
Dirlik Düzenlik (Nesimi Yetik)
Flaşbellek (Derviş Zaim)
Gelincik (Orçun Benli)
Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
Hayaletler (Azra Deniz Okyay)
İnsanlar İkiye Ayrılır (Tunç Şahin)
Kar Kırmızı (Atalay Taşdiken)
Koku (Barış Gördağ, Yasin Çetin)
Kumbara (Ferit Karol)
Ölü Ekmeği (Reis Çelik)