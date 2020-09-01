14 – 20 Eylül Tarihlerinde Gerçekleşecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Üyeleri Açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ni pandemi kurallarına uygun şekilde 14 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid-19 önlemleri kapsamında şehir dışından konuk davet edilmeyeceğini; ve filmlerin online izleneceğini belirtti. Yarışma filmleri ise pandemi koşullarına uygun bir salonda gösterilecek. Çalışmalarını hızla sürdüren festivalin Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı. Başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği festivalin jüri üyeleri Feza Çaldıran, Damla Sönmez, Seren Yüce, Can Atilla, Ayfer Tunç ve Sevin Okyay’dan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ayfer Tunç / Can Atilla



Damla Sönmez / Feza Çaldıran



Seren Yüce / Sevin Okyay

