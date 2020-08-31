Sırlar Kitabı – The Translators, 04 Eylül’de Sinemalarda

04 Eylül’de vizyona girecek olan Sırlar Kitabı (The Translators), ilginç ve heyecan verici konusuyla bir hayli dikkat çekiyor. Bütün dünyanın heyecanla beklediği kitabın çevirisi için tüm çevirmenler izole bir yerde çalışırlarken, çok satan serinin bu yeni kitabının sayfaları internete sızmaya başlarsa yayıncı ne yapmalıdır? Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı Bond kızı Olga Kurylenko, Matrix serisinin kötü adamı olarak tanınan Lambert Wilson ve parlayan yıldız Alex Lawther’ın başrollerini paylaştığı gerilim filminde kitap sayfalarının internete sızmasıyla birlikte hırsızı bulmak amacıyla zamana karşı büyük bir yarış başlar. Çünkü bütün çevirmenler şüphe altındadır.

Basın Bülteni

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