Haldun Boysan’ı Kaybettik

Dizi çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan oyuncu Haldun Boysan, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Boysan, Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce ve Türkçe dublaj da yapan sanatçının hatırlanan filmleri arasında Gemide, Gülün Bittiği Yer, Kaç Para Kaç, Laleli’de Bir Azize, Yazı Tura, Melekler Evi, Beyza’nın Kadınları, Benzersiz, Zincirbozan, Çakal, Gülcemal, Türkan, Meddah, Maruf, Kervan 1915 gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.