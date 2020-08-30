Mehtap Anıl’ı Kaybettik

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Mehtap Anıl, 30 Ağustos 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. 1940 yılında İstanbul’da doğan Anıl, 3 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde oyuncu olarak çalıştı. 1992 – 2002 yılları arasında TV.de yayınlanan Mahallenin Muhtarları’nda Kemikkıran Kadriye karakteriyle kült olmuştu. Anil’ın hatırlanan filmleri arasında Ayşecik Yavru Melek, 72. Koğuş, Fazilet, Sevgiler Düşlerde Kaldı, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Çözülmeler, Jin gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.