Garbis Gülyan’ı Kaybettik

Pangaltı Tan Sineması’nın eski yöneticilerinden, sinema tutkunu Garbis Gülyan, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü hayatını kaybetti. Gülyan, son yıllarında Ergenekon Caddesi’ndeki İdil Pasajı’nda bulunan dükkânında emlak işleri yapmaktaydı. Sinemaseverlerin kendisini zaman zaman sinemamızın sevilen karakter oyuncularından Nubar Terziyan’a benzettiklerini mutlu gülümsemelerle anlatan Garbis Gülyan’ın cenazesi, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 12:00’de Feriköy Kilisesi’nden kaldırılarak ebediyete uğurlanacak. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Toprağı bol olsun.