52. SİYAD Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2019 yılı Türkiye Sineması’nın En İyileri, bu yıl yaşadığımız salgın nedeniyle çevrimiçi yapılan ödül töreninde açıklandı. Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen çevrimiçi törende Kız Kardeşler En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil toplam 8 ödül kazandı. Kız Kardeşler’i iki ödülle Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj çalışması olan Görülmüştür izledi.

Ödül Listesi

En İyi Film: Kız Kardeşler

En İyi Yönetmen: Emin Alper / Kız Kardeşler

En İyi Senaryo: Emin Alper / Kız Kardeşler

En İyi Kadın Oyuncu: Damla Sönmez / Sibel

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy / Küçük Şeyler

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel / Görülmüştür

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kubilay Tunçer / Kız Kardeşler

En İyi Görüntü Yönetimi: Emre Erkmen / Kız Kardeşler

En İyi Müzik: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou / Kız Kardeşler

En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman / Kız Kardeşler

En İyi Sanat Yönetimi: Osman Çankırılı / Kız Kardeşler

Ahmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü: Görülmüştür

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü:13+ Cadı Üçlemesi / Ceylan Özgün Özçelik

Uzun Metraj Belgesel Ödülü: Kraliçe Lear / Pelin Esmer

Kısa / Orta Metraj Belgesel Ödülü: Gulyabani / Gürcan Keltek

Kısa Film Ödülü: Ablam / Burcu Aykar

En İyi Yabanci Film: Parazit / Bir Film (İthalatçı)

Onur Ödülleri: Zuhal Olcay, Thomas Balkenhol

Emek Ödülleri: Coşkun Aral, Mimar Sinan Sinema TV Merkezi kurucusu Sami Şekeroğlu, mezun ve öğrencileri adına da Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz