Eltilerin Savaşı Özel Gösterimine Yoğun İlgi

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği açık hava film gösterimleri renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Eltilerin Savaşı filminin özel gösteriminin yapıldığı etkinlikte Başkan Ramazan Şimşek seyircilerin araçlarını ziyaret ederek sohbet etti. Sosyal aktivite alanlarının sınırlı şekilde gerçekleştiği günlerde sakinlerine eğlence imkânı sunan Gölbaşı Belediyesi özel gösterimde misafirlerini ağırladı, Belediye Başkanı Öztürk, etkinliklere gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını belirtti.

Basın Bülteni

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