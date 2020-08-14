Max Barbakow’un yönettiği ve Andy Samberg, Cristin Milioti, J. K. Simmons ile Peter Gallagher’in oynadığı Palm Springs: Yarın Yokmuş Gibi (Palm Springs), 21 Ağustos 2020’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çok eğlenceli bir romantik komedi olan Palm Springs: Yarın Yokmuş Gibi’de, kendi halinde, tasasız ve kaygısız Nyles ile isteksiz, sakin baş nedime Sarah’nın yolları Palm Springs’te gittikleri bir düğünde kesişir ve rastlaşırlar. Ancak şenlikli bir şekilde süren düğünde kendilerini mekândan ve birbirlerinden kaçamaz durumda bulduklarında yaşadıkları bu sevimli romantik macera içerisinden çıkılamayacak bir hale döner.