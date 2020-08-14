Frank Sabatella’nın yönettiği ve Jay Jay Warren, Cody Kostro, Sofia Happonen ile Frank Whaley’in oynadığı Kulübe (The Shed), 11 Eylül 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla CNS Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kulübe (The Shed), şartlı tahliye olduktan sonra küçük bir kasabada dedesinin gözetiminde yaşamaya başlayan lise öğrencisi Stan’in, burada yaşayan canavarla ilgili bir efsaneyi duymasıyla gelişenleri konu ediniyor.