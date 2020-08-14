John Langridge’nin yönettiği ve Kevin Leslie, Morgan James, Jacob Anderton, Terri Dwyer, Michael McKell, Tony Cook, Greg Draven ile Faith Elizabeth’in oynadığı 13. Mezar (13 Graves), 21 Ağustos 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla CNS Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

“Bazı şeylerin gömülü kalması gerekir” cümlesiyle özetlenen korku – gerilim filmi 13. Mezar (13 Graves), öldürdükleri son kurbanlarını gömmek için geldikleri ıssız ormanda kendilerini doğaüstü çeşitli güçlerle mücadele içerisinde bulan iki kiralık katilin tedirgin eden hikâyesini anlatıyor. Filmin korku filmi festivallerinden aldığı onlarca ödülü var.