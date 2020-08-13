Meral Niron’u Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Meral Niron, 13 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara’da hayatını kaybetti. Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, özellikle TRT’de yayınlanan Bizim Evin Halleri adlı TV dizisindeki Sakız karakteriyle tanındı. 2012 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Meral Niron’un oynadığı sinema filmleri arasında Sürü, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Acıların Kadını, Düğüm, Aşka Zaman Yok, Hayroş, Baharda Hüzün gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.