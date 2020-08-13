Amerika’da geçtiğimiz yılın en çok hasılat yapan sürpriz bağımsız filmlerinden Hayallerin Peşinde, 21 Ağustos’ta sinemalarda gösterime giriyor. Transformers ve Fury filmlerinin yıldızı Shia LaBeouf ile Grinin 50 Tonu serisi ile müthiş bir çıkış yakalayan Dakota Johnson’ın başrollerini paylaştığı Hayallerin Peşinde (The Peanut Butter Falcon), SXSW’da İzleyici Ödülü’nü kazandı ve Ulusal Eleştirmenler Birliği’nden de yılın en iyi on bağımsız filminden biri seçildi. Hayallerin peşinde çıkılan bu macera dolu yolda LaBeouf ile Johnson’a, Bruce Dern, John Hawkes ve Thomas Haden Church gibi Oscar adayı ünlü ve tanınmış oyuncular da eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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