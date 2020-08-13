Gölbaşı’nın Açık Hava Sineması Bu Kez Araçsız Gerçekleştirilecek

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sineması bu kez Sahil Park’ta araçsız gerçekleştirilecek. 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 21:00’de gerçekleşecek özel gösterimde kahkahalar ile izlenen Eltilerin Savaşı filmi gösterilecek. Koronavirüs salgın süreci ile birlikte vatandaşlarının sosyal yaşamdan uzaklaşmasını engellemek amacı ile düzenlenen açık hava sineması bu kez araç girişi olmadan düzenlenecek. Minderler üzerinde açık hava sinemasının keyfini sürecek vatandaşlara mısır ve içecek ikramı Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak.

Basın Bülteni

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