Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nden Açıklama

Yaşamakta olduğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 2020 yılında yapılmayacağı açıklandı. Açıklama şöyle: “Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin sevgili takipçileri, pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu dönemde aslında uzun süredir Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin üçüncüsünü nasıl gerçekleştirebileceğimiz üzerine kafa yoruyorduk. Festival tarihlerini erkene alarak açık havada düzenlemek makûl bir alternatif gibi görünse de özellikle son dönemde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar ve vaka sayılarında düşüşün …”

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