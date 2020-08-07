Ankara’nın Ödülleri Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. 03 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda yapılacak festivalde bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, “İlk yılımızda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almış Şerif Sezer’i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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Tamer Levent

