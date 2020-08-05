10. AB İnsan Hakları Film Günleri

İnsan Hakları Günü etkinlikleri vesilesiyle, AB Delegasyonu her yıl Aralık ayında AB İnsan Hakları Film Günleri ve AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması düzenliyor. Etkinlik, sanat yoluyla temel insan hakları meseleleri üzerine düşünmek için fırsat yaratıyor. Film Günleri, seçilmiş Avrupa filmleriyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ücretsiz düzenleniyor. Kısa Film Yarışması, her yıl Temmuz’dan Kasım’a kadar, filmleriyle insan hakları sorunlarını ele almak isteyen tüm amatör ve profesyonel film yapımcılarının başvurularını kabul ediyor.