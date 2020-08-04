Ergun Özdemir’i Kaybettik

Sine-Sen Sinema Emekçileri Sendikası’ndan bildirildiğine göre sinemamızın değerli görüntü yönetmenlerinden Ergun Özdemir, 04 Ağustos 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Ergun Özdemir’in görüntü yönetmenliğini yaptığı filmler arasında Kıskaç, Çamur Şevket, Gözlerin Sevda Senin, Oyunun Kuralı, Patroniçe, Kurtlar Geceyi Sever, Sokak Çocuğu, Fedai, Kabadayılar Kralı, Polis Görev Başında, Sevdaların Ölümü, Garip Bir Kolleksiyoncu, Antika Kabadayı, Karımı Aldatamam, Buzdan Gözler, Milyarlık Koca Bebekler, Yürek Dede gibi sinema filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.