Ankara’nın Belgeselleri Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan filmler de belli oldu. 03 – 11 Eylül tarihleri arasında 31. kez yapılacak festivalde yarışacak 11 belgesel film, Ankara’da ilk kez ve sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Akademisyen Nihan Gider Işıkman, yönetmen, senarist ve yapımcı Rena Lusin Bitmez ile yönetmen ve belgesel yapımcısı Zeynep Gülru Keçeciler oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi, bir filme 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Film Ödülü’nü verecek. Film gösterimleri Büyülüfener Sineması’nda yapılacak.

Basın Bülteni

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Ada’m



Asfaltın Altında Dereler Var



Egenin Son Baharı



Enstantane



İçimdeki Küller



Kadınlar Ülkesi



Kuyudaki Taş



Ovacık



Oyuncakçı Saklı Yadigarlar



Sessiziğin Gözyaşları



Tenere

