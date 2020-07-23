Gece Nöbeti (Yönetmen: Michael Cristofer)

Michael Cristofer’in yönettiği ve Tye Sheridan, Ana de Armas, John Leguizamo ile Helen Hunt’un oynadığı Gece Nöbeti (The Night Clerk), 07 Ağustos 2020 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üstün zekâlı ve otizimli otel görevlisi Bart Bromley, sosyal becerilerini geliştirmek için misafirleri güvenlik kameralarıyla kaydetmektedir. Vardiyası sırasında bir kadın öldürülür ve baş şüpheli olur. Bart, masum olduğunu söylese de, polise güvenlik kameralarından bahsedemez. Soruşturması derinleşirken, misafir Andrea ile özel bir bağ kurar. Andrea bir sonraki kurban olmadan önce Bart, gerçek katili durdurmalıdır.