Ankara’da Yarışacak Filmler Belli Oldu

03 Eylül’de başlayacak 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belli oldu. Aşk, Büyü vs., Bilmemek, Ceviz Ağacı, Kovan, Omar ve Biz, Şair, Topal Şükran’ın Maceraları, Uzak Ülke, Uzun Zaman Önce adlı filmler En İyi Film Ödülü için yarışacak. Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek 9 film, Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşacak. Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleşecek festivalin kazananları 11 Eylül’de festivalin ödül töreninde belli olacak.
- Basın Bülteni
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Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri
Aşk, Büyü vs. (Ümit Ünal)
Bilmemek (Leyla Yılmaz)
Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)
Kovan (Eylem Kaftan)
Omar ve Biz (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
Şair (Mehmet Emin Yıldırım)
Topal Şükran’ın Maceraları (Onur Ünlü)
Uzak Ülke (Erkan Yazıcı)
Uzun Zaman Önce (Cihan Sağlam)