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Ceviz Ağacı Filmi Oyuncularından Kadın Cinayetlerine Karşı Anlamlı Eylem

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Faysal Soysal’ın yönettiği Ceviz Ağacı, 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi Açık Hava Sineması’nda gösterildi. Kadın cinayetlerine ve toplumsal meselelere vurgu yapan Ceviz Ağacı’nın gösteriminin yine bir kadın cinayetinin işlendiği güne denk gelmiş olması filmi izlemeye gelenlerin ve oyuncuların duygularının yoğun yaşanmasına sebep oldu. Filmi ekibi, “Kadına Şiddete Hayır” yazılı maske takarak işlenen cinayetlere karşı bir eylemde bulundu.

Faysal Soysal

Serdar Orçin

Serdar Orçin – Sezin Akbaşoğulları – Faysal Soysal

Sezin Akbaşoğulları

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