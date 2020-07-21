31. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak filmler, Yeşim Ustaoğlu’nun başkanlığında, Berkay Ateş, Tuğçe Altuğ, Aylin Zoi Tinel ve Uğur Vardan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirecek. Gösterimler, 03 – 11 Eylül tarihleri arasında “Kontrollü Normalleşme Sürecinin” tedbirlerinin alınacağı Kızılay Büyülüfener Sineması’nda % 50 kapasitede izleyici alınarak gerçekleştirilecek. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında En İyi Film Ödülünü alan filme 50.000 TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülünü kazanan filme ise 10.000 TL maddi ödül verilecek.

Basın Bülteni

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Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Aşk, Büyü vs. (Ümit Ünal)

Bilmemek (Leyla Yılmaz)

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)

Kovan (Eylem Kaftan)

Omar ve Biz (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)

Şair (Mehmet Emin Yıldırım)

Topal Şükran’ın Maceraları (Onur Ünlü)

Uzak Ülke (Erkan Yazıcı)

Uzun Zaman Önce (Cihan Sağlam)