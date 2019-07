‘Her gece ve her sabah / Doğar bazıları acıya, / Her sabah ve her gece / Doğar bazıları tatlı hazza. / Doğarken bazıları tatlı hazza, / Doğar bazıları sonsuz geceye.’ Yersiz yurtsuz kızılderilinin, Cleveland’dan kopup gelmiş üstü başı düzgün delikanlıya William Blake’in ‘Masumluk Kehanetleri’ şiirinden alınmış bu dizeleri aktarması boşuna değildir. Öyle ya, bölgenin zengin maden şirketinden aldığı mektupla vahşi batı macerasına … Devamı… »

